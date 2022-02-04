Hatay'da tüp ve soba çalan 5 kişi tutuklandı

Hatay'ın Payas ilçesinde LPG tüpü ve odun sobası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde 8 adet tüp, 1 adet soba, 1 adet demir merdiven çalınması ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, çalışma yaptı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısların İ.Ç., A.C.B., Y.A., E.Ç. ile S.S. olduğu belirlendi.

Bir evde oldukları tespit edilen 5 şüpheli yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.