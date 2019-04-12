Hatay'da turist hedefi: 4,5 milyon

Son yıllarda komşu ülke Suriye'de yaşanan iç karışıklık dolayısıyla durma noktasına gelen Hatay turizminde bu yıl hareketlilik bekleniyor. Suriye-Türkiye sınırlarının kontrol altına alınmasıyla daha güvenli bir kent haline gelen Hatay, turizmde hareketli günler yaşıyor.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, artık kimsenin Hatay'da savaşı düşünmediğini, geçmişteki bu izleri yavaş yavaş sildiklerini belirterek, “Geçen yıl yüzde 30 doluluk oranına sahip turizm ve otelcilik sektörü bu sene yüzde 75'e ulaştı. Hafta sonları Hatay'da insanlar yer bulamıyor. Yani 15-20 gün önceden rezervasyon yapmazsanız yer bulamıyorsunuz. EXPO ile birlikte hem bizim teşvikimizle hem de işadamlarının kendi arzusuyla otellerin artacağını düşünüyoruz. Çünkü artık kimse Hatay'da savaşı düşünmüyor, Suriye'deki savaşı konuşmuyor. 2 yıla yakın dönemde almış olduğumuz önce EXPO 2021, sonra da dokuz arayla gastronomi şehri ilan edilmemiz bütün bu geçmişteki izleri yavaş yavaş siliyor, gastronomi ön plana çıkıyor. Hatay'a gelen turistlerin çoğu artık Hatay'a gastronomi için geliyor. Ama yavaş yavaş EXPO Hatay'ın florası, Hatay'ın kaplıcaları gibi birçok alan içinde gelmesi lazım. Tarihi doku, kültürel varlıklarımız bütün bunlar içinde gelmesi lazım. Biz zaten Hatay'ın üzerindeki bu tozu silkmek için hep birlikteyiz. İnşallah bunu yavaş yavaş gerçekleştiriyoruz ama ben önümüzdeki sürecin Hatay'ın lehine olacağını düşünüyorum. Hatay artık son 7 buçuk yıldaki gibi savaşla, kanla, gözyaşı ile ekonomik sıkıntılar ile anılmayacak, yavaş yavaş biz Hatay'daki ekonomiyi daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ise 2018 yılında yaklaşık 2 buçuk milyon turistin Hatay'a geldiğini, bu yılki hedeflerinin ise 4 buçuk milyon turist olduğunu belirterek, “Hatay turizmi 2019 yılında çok iyi bir sezon geçirmek üzere yola koyuldu. Şu anda bile Hatay'da otellerin doluluk oranları yüzde yüze yakın. Bu yıl Hatay'a inanılmaz bir rağbet var. Hatay gerek yerli gerek yabancı turistlerin çok talep ettiği bir şehir. Çünkü bizim şehrimizde üç medeniyet yaşıyor. Bunun yanında inanç, kültür turizmi yönünden çok önemli bir şehir. Özellikle gastronomi konusunda şehrimizin unvan almasından dolayı Hatay turizmde iyi bir patlama yapıyor bu yıl. Geçen yıl 2018 yılındaki hedefimizin iki katını düşünüyoruz. İtalya'dan, Almanya'dan, Kanada'dan ve birçok ülkeden gelmek üzere bizlere rezervasyon yaptılar. İnşallah Hatay turizmi yıldan yıla katlanarak iyi yerlere gelecektir” diye konuştu.

Nacioğlu, Suriye'deki iç savaştan itibaren Hatay üzerinde kötü bir algı olduğunu ancak bu algının bittiğini söyleyerek, “Şükürler olsun bu algı günden güne kaldırıldı ve şu anda o algı yok oluyor. Herkes artık Hatay'ın medeni, huzurlu ve herkesin rahat gezebileceği, huzur bulacağı bir şehir durumunda. Biz zaten sokaklarımıza baktığımız zaman turistlerin yoğunluğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra esnafımızın para kazandığını görüyoruz, bu da bizim için çok sevindirici” ifadelerini kullandı.