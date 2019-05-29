Hatay'da Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı

Hatay Valisi Rahmi Doğan 2011 yılında Suriye'de başlayan savaşın Hatay'ın turizmini etkilediğini ancak turistlerin artık güvenlik kaygısının giderildiği için rahatça Hatay'a geldiğini söyledi.

Hatay Valiliği himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın ortaklığında "Hatay İli Turizm Stratejisi ve Eylem Planı Çalıştayı" Antakya'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve turizm sektörü katıldı. Hatay Valisi Rahmi Doğan Türkiye'de gelen turist sayısına göre getirinin düşük olduğunu ve bu durumun Hatay'da da yaşandığını söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan Hatay'da güvenlik kaygısının giderildiğini insanların Hatay'a gelirken güvenlik sorunu yaşamayacağı algısının yerleştiğini belirterek, “Türkiye turizm anlamında cazibe merkezi olarak dünyanın dikkatini çekiyor. Diğer turizm beldelerimiz buradan hak ettiği payı alırken, Hatay turizm anlamında hak ettiği payı almıyor. Denizi, yaylası olan bir İl olarak pay alamamamız sorgulamamız gereken bir durum. Gelen turist sayısına rağmen bırakmış olduğu getirisinin düşük olduğunu görüyoruz. Hatay'da benzer bir durumda her şeyimiz olmasına rağmen yeterli turisti getirememişiz. Genelde iç turizme hitap eden bir yapımız var. Hatay'a gelen turistlerin bıraktığı meblağa baktığımız da rakamlar oldukça düşük. Bunu arttırmamız lazım. Ancak bizim için en büyük olumsuzluk 2011'de Suriye'de başlayan savaş. Bu savaş ciddi anlamda etkiledi, insanlar güvenlik kayıgısı ile Hatay'a ve bölgeye gelmeyi ertelemiştir. Ama şu anda itibari ile baktığımızda bu kaygının giderildiği, insanların Hatay'a gelirken güvenlik sorunu yaşamayacağı algısının yerleştiği kanaatindeyim” dedi.

Vali Doğan, turistlerin daha rahat gezebilmesi için Antakya'da bulunan Ulu Cami ile Kurtuluş Caddesi arasında ki bölgeyi yayalaştırmayı planladıklarını belirterek, “Turistlerin en çok vakit geçirdiği bölge neresidir? diye bir tespit yaptığımız da bu bölgenin trafikten arındırılarak, yayalaştırılması ile ilgili çalışma yapıyoruz. En azından bu bölgenin bir kısmını kademeli olarak merkezden başlayarak, çevreye doğru yayalaştıralım. İnsanlar bu bölgeye geldiklerinde en azından yürüyebilecekleri yol olsun. Tarihi sokaklarımızda rahat bir şekilde dolaşabilsinler. Yapılan çalışmalar neticesinde Ulu Cami ile Kurtuluş Caddesi arasında ki bölgeyi merkezden başlayarak yayalaştırma düşüncemiz var” diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ise yaptığı sunumda Türkiye'nin 2018 yılında turizmden 29 buçuk milyar dolar elde ettiğini belirterek turistlerin Türkiye'de 2.6 gün kaldığını, Hatay'da ise 1.6 gün kaldıklarını söyledi.