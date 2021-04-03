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Hatay'da TÜRKSOY Mesire Alanı hizmete girdi

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türki Cumhuriyetlerini simgeleyen TÜRKSOY Mesire Alanı’nın açılışı Hatay Büyükşehir Belediyesi’nin mehter takımı eşliğinde gerçekleşti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Türki Cumhuriyetlerini simgeleyen TÜRKSOY Mesire Alanı'nın açılışı Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin mehter takımı eşliğinde gerçekleşti.


TÜRKSOY Mesire Alanı'nın açılışına, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düşen Kaseinov, Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim, Kırgızistan Büyükelçisi Kurbaniçbek Ömüraliyev, Özbekistan Büyükelçisi İslam Kerimov, Türkmenistan Büyükelçisi İşankule Amaliyev ve Kazakistan Büyükelçisi Abzal Spanbekuly katıldı.


Açılış saygı duruşu ve akabinde Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan'ın milli marşlarının söylenmesiyle başladı.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaptığı konuşmada, “Ülkemizle birlikte 5 Türk Cumhuriyetlerinin isimlerini birleştiği, 7 bin metre kare üzerine yaptığımız TÜRKSOY Mesire Alanının açılışını gerçekleştireceğiz. Bizleri kırmayıp bu özel günümüze katılan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a, büyükelçilere, milletvekillerimize, siyasi parti ilçe başkanlarına ve halkımıza teşekkür ederim. Mesire alanımız Erzin'e, Hatay'ımıza, ülkemize ve Türki Cumhuriyetlerine hayırlı olsun” dedi.


Konuşmaların ardından hep birlikte açılış kurdelesi kesildi. Baharın müjdecisi nevruz nedeniyle, örste demir dövüp ateş üzerinden atlandı. Türki Cumhuriyetleri adına dostluk ağacı olarak zeytin fidanı dikimi yapıldı.

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