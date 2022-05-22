Hatay'da ünlü popçu Oğuzhan Koç sevenleriyle buluştu

Hatay'da sevilen ünlü pop şarkıcısı Oğuzhan Koç sevenleriyle buluştu.

Hatay Valiliği himayelerinde Antakya Belediyesi, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ve Hatay Turizm Gastronomi Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen “Antakya Lezzet Festivali"nin son gününde Oğuzhan Koç sahne aldı. Oğuzhan Koç'u dinlemek isteyen Antakyalılar konser alanını doldurdu. 15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda gerçekleştirilen konser yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar Oğuzhan Koç'un sevilen şarkılarını hep bir ağızdan coşkuyla seslendirdi. Oğuzhan Koç, Hatay Valiliği başta olmak üzere Antakya Belediyesine ve emeği geçenlere ve Hataylılara teşekkür etti.