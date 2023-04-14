Hatay'da ünlülerden depremzede çocuklara moral

Ünlü sanatçılar, fenomenler, oyuncular, psikolog ve doktorlar Atış Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Hatay Antakya'daki afetzede çocuklara moral dağıttı.

Sanatçılar, oyuncular, fenomenler, ünlü doktor ve psikologlar, Atış Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikle, Hatay Antakya'daki afetzedelerle bir araya geldi. Gün boyu gerçekleşen etkinlikte, çocuklarla çocuk olan sanatçılar, şarkılar söyledi, resim çizdi ve depremden etkilenen çocuklarla eğlenceli yarışmalar düzenleyip onlara yaralarını bir gün de olsa unutturabilmek için çabaladı.

6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından arama-kurtarma, insani yardım ve alt yapı yenileme çalışmaları başta olmak üzere tüm imkânlarını seferber eden Atış Vakfı, afet bölgesinde yaraları sarmaya devam ediyor. Vakıf tarafından Hatay Antakya'da düzenlenen moral etkinliğine katılan ünlü sanatçı Yılmaz Morgül, Dr. Ender Saraç, Survivor yarışmacısı Ardahan Özkanbaş, sunucu Ata Çağlayan, oyuncu Hülya Diken, fenomen Şeyda Aydın, organizatörler Semra Türk ve Dilek Çakır, ünlü şef Yıldız Öz Samaha, Psikolog Yeşim Akıncı ve Uzman Klinik Psikolog Tuna Tüner, çocuklarla oyunlar oynayıp onların yüzlerini güldürürken, afetzedeler için kurulan konteyner ve çadır kentleri de ziyaret ettiler. 275 çadırda yaşayan depremzede ailelere hijyen ürünleri dağıtan ünlüler, yüzlerce çocuğa da oyuncaklar verdi. Ayrıca depremin olduğu ilk günden bu yana 66 gündür yardım dağıtım merkezinde görevli olan Atış Vakfı, İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı gönüllüleriyle bir araya geldiler.

Çocuklarla ağızlarında yumurta taşıdılar, halat çekme yarışı yaptılar

Hatay Antakya'da bulunan Expo alanındaki çadır kentlerde yaşayan 300 çocuk gün boyu çuval yarışı, halat çekme, voleybol, yumurta taşım ve bilgi yarışması gibi eğlenceli aktivitelerle eğlendi. Oyunların ardından çocuklara oyuncaklar hediye edildi. Ünlü isimler daha sonra çadır kentleri ziyaret edip depremzede vatandaşlarımızla sohbet etti. Oyunun iyileştirici gücünden faydalanarak güzel vakit geçirmeleri ve deprem psikolojisinden uzaklaşabilmeleri amacıyla düzenlenen etkinlikler çocuklar tarafından büyük ilgi gördü. Daha önce televizyonda gördükleri ünlülere sarılarak hatıra fotoğrafı çektiren çocuklar ve aileleri, keyifli bir gün geçirdiklerini belirttiler.

“Her şey çocuklar için”

Depremin ilk günleri temel ihtiyaçların söz konusu olduğunu fakat ilerleyen günlerde bunun yanında psikolojik desteklerin hüküm sürmeye başladığını kaydeden Psikolog Yeşim Akıncı, “Bizim burada yapmak istediğimiz çocuklara sadece oyuncak vermek değil. Onları yetenekleriyle yarıştırarak, oynatarak, onların kendilerini ispat ederek bir şeyin karşılığını kazançlarıyla almalarını sağlamak. Oyuncaları ise oyunların ardından çocuklara vereceğiz. Bu psikolojik olarak çok önemli ve çok değerli bir şey. Kıymetli olan da bu zaten. Beraber bir hayat savaşındalar ve şu an birbirlerine sarılıyorlar. Hem paylaşmayı hem oyun oynamayı, çocuk olmayı hem de hayata yetişmeyi öğreniyorlar. Her şey çocuklar için. Çocuklar bizim geleceğimiz” dedi.

“Unutma, unutturma”

Atış Vakfı'nın organizasyonuyla Hatay'a geldiklerini ve burada bulunan çocukların eğitim ile moral seviyelerinin çok önemli olduğuna değinen Uzman Dr. Ender Saraç, “Depremde çocuklarımız ciddi bir şekilde psikolojik bir travma geçirdiler. Onlar çok kolay adapte olabiliyorlar. Onlar için İstanbul'dan bir arkadaşımın da desteğiyle özel oyuncaklar getirdim. Bu oyuncaklar deprem korkusu ve stresi absorbe edebilen özel maddeden yapılmış oyuncaklar. Bu oyuncaklara sarılarak uyuduğunuzda size huzur veriyor, keyif veriyor. Biraz sonra onları da dağıtacağız. Birazcık günlük hayata hızlı geçtik gibi. Paramızı kazanalım, işimiz gücümüz iyi olsun ki buraya daha çok destek olabilelim ama diyorum ki; unutma, unutturma” ifadelerini kullandı.

“Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz”

Depremin ilk günlerinden itibaren tüm imkanlarını bölge için seferber ettiklerini belirten Atış Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa İlker Arslan, İhtiyaç Haritası ve Nef Vakfı ile birlikte koordinasyon halinde bölgeye desteklerini sürdürdüklerini ifade etti. Depremzede aileler ve çocuklar ile bir araya gelmekten ve etkinlik düzenlemekten çok memnun olduklarını dile getiren Arslan “Bugün burada faaliyetlerimizin üçüncü fazı olan psikolojik destek için afetzedelerimizle bir aradayız. Yaklaşık 300 çocuğun iyi, mutlu olması için uzman psikologlarımız, sanatçılarımız ve gönüllerimizle birlikte bölge halkına destek olmak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.