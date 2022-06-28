Hatay'da uygulamalı tarım okulu başlıyor

Expo 2021 Hatay'da ‘Anne Baba-Çocuk Uygulamalı Tarım Okulu başlıyor.

Antakya Expo alanındaki Bitki Müzesi'nin ev sahipliği yapacağı okuldaki eğitimler temmuz ağustos ve eylül aylarında gerçekleşecek.

Çocukların ebeveynleri ile birlikte verimli ve keyifli zaman geçirmeleri ve bitkileri tanımalarının hedeflendiği projede katılımcılar, hem bilimsel bilgileri teorik olarak öğrenecek hem toprağa ve bitkiye dokunarak becerilerini bu yönde geliştirme fırsatına sahip olacak.

Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki farklı grupla gerçekleşecek olan ve 1 ay sürmesi planlanan eğitimler; bitkileri tanıma, toprak tanıma ve hazırlama, tohumla ve vejetatif (çelikle) üretim, şaşırtma ve dikim, gübreleme, sulama ve budama, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, süs bitkileri yetiştiriciliği, meyve-sebze yetiştiriciliği ve fidan yetiştiriciliği ve aşılama konularını ele alacak.

Uygulamalı Tarım Okulu'na ücretsiz bir şekilde başvurmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 0533 156 70 50 numaralı telefondan kayıt yaptırabilecek.