İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da uyuşturucu hap operasyonu: 4 gözaltı

Hatay’da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Antakya ve İskenderun ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan operasyonlarda 711 adet captagon, 0,25 gram metamfetamin, 42 adet özel reçeteye tabi hap, 1 adet payp, 7 addet fişek, 3 adet tabanca ele geçirildi.


U.G., M.Z., A.A. ve A.Z. gözaltına alınarak haklarında adli işlem yapıldı.

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