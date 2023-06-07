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Hatay'da uyuşturucu ile mücadele bir şüpheli tutuklandı

Hatay’ın Arsuz ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 2 şüpheliden 1’i tutuklandı.

Hatay'ın Arsuz ve Kırıkhan ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında gözaltına 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda, Arsuz Gözcüler Mahallesinde durdurulan A.K.'nin ve Kırıkhan Gündüz Mahallesinde durdurulan plakasız motosiklet sürücüsü M.Y.A.'nın yapılan üst aramasında 8,15 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet payp, 7 adet payp yapımımda kullanılan cam pipet ve 42 adet captagon ele geçirildi.


Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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