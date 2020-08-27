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Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Hatay’ın sınır kenti Reyhanlı ilçesinde iki ayrı ikamete yapılan operasyonlarda esrar ve captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın sınır kenti Reyhanlı ilçesinde iki ayrı ikamete yapılan operasyonlarda esrar ve captagon hap ele geçirildi. Olaylarla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçede iki ayrı adrese yapılan operasyonlarda toplamda 74 gram takoz esrar, 2 gram kubar esrar ve 20 adet captagon hap maddesi ele geçirildi.


Operasyonların ardından M.Ş. ve M.İ. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi.

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