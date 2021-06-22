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Hatay'da uyuşturucu operasyonları: 5 gözaltı

Hatay’da merkez ilçesi Antakya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Antakya'nın General Şükrü Kanatlı, Çekmece Mahallesinde, Sutaşı Mahallesinde sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.


Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramada, 1 kilo 400 gram esrar, 25 gram metamfetamin, 184 adet captagon hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet şarjör ile 7 adet dolu fişek, 2 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 10 adet dolu kartuş, 2 adet hassas terazi, 200 sahte dolar ele geçirildi.


Şüpheliler L.S, A.A., A.G., A.S. ve Y.S. gözaltına alındı.

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