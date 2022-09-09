Hatay'da uyuşturucu operasyonları

Hatay'ın Dörtyol, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kilo 243 gram kubar esrar, 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmada, Dörtyol ilçesi, Kışlalar Mahallesi'nde bulunan M.A.'nın ikametinde yapılan aramada boyları 80 ile 110 santimetre arasında değişen 8 kök Hint keneviri, Samandağ ilçesi, Cemal Gürsel Mahallesinde H.Ç. ve C.K.'ya ait ikamet ve bahçesinde yapılan aramada boyları 2 ile 7 metre aralığında değişen 44 kök kenevir bitkisi, poşet içerisinde ağırlığı 2 kilo 700 gram gelen Hint keneviri, Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi'nde bulunan E.U.'nun ikamet ve eklentilerinde ise 3 kilo 543 gram kubar esrar, boyları 60 ile 70 santimetre aralığında değişen 4 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.