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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilçede uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen F.K.'nın evinde yaptığı aramada 174 adet captogan hap, 94 adet saksı içerisine ekilmiş Hint keneviri ve kurutularak öğütülmüş çeşitli miktarda Hint keneviri, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 13 adet av tüfeği fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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