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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay’ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındıAlınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi’nde Y.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kişi uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı



Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde Y.D. isimli şahsın evine yapılan operasyonda, 10 gram kubar esrar ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Y.D. isimli şahıs uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından gözaltına alındı.

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