Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmada merkez Antakya ilçesine bağlı Kardeşler Mahallesi'nde bir adres tespit edilip operasyon yapıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, aramada 97,10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.K. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.