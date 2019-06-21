İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Hatay’ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erzin Jandarma Komutanlığı ekipleri Mahmutlu Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Yapılan aralamalarda ruhsatsız 3 adet silah, 2 adet kasatura, cep telefonu, kubar esrar ve Hint keneviri ele geçirildi.


Operasyonda Yılmaz C., Davut S., Fevzi Ç., Mehmet P., İbrahim Ç., Metin S., Hasan Ş., Adem Ş., Mehmet C., İbrahim Ş., Mustafa C., Süleyman K. ve Reşat Y. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.