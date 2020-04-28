Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, uyuşturucu yapımında kullanılan 'efedrin' maddesi olduğu değerlendirilen 21 kilo 538 gram etken madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında fiziki takip sonucu Yenimahalle üzerinde seyir halindeki şüpheli iki ayrı motosikleti durdurdu. Motosiklet sürücüleri Suriye uyruklu İ.V. ve F.H. isimli şahısların üzerinde, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 21 paket halinde 21 kilo 538 gram efedrin maddesi olduğu değerlendirilen etken madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.