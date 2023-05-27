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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun'un Muradiye Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde S.Ş.'ye ait evde yapılan aramada, 2 gram takoz esrar, 19 gram metamfetamin, 1 hassas terazi ve 25 adet fişek bulunurken, Ö.A.'nın yapılan üst aramasında ise 1 adet payp ve 1 gram metamfetamin ele geçirildi.


Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere gözaltına alındı.

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