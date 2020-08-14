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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi gözaltı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 40 gram eroin, 538 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında Kışlalar Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobildeki Y.R. adlı şahsın üzerinde ve G.T. isimli şahsın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde bulunan ikametinde yaptıkları aramada şeffaf poşet ve folyolara sarılı halde toplam ağırlığı 40 gram eroin, ateş-buz diye tabir edilen 538 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

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