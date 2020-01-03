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Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 33 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde Antakya, Reyhanlı ve Altınözü ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.


Operasyon kapsamında toplam 150 kilo plaka (toz) esrar, 20 kilo kubar esrar, 115 bin adet Captagon hap, 1000 adet ecstasy hap ile 25 gram metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahısların adliyedeki işlemleri devam ediyor.

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