Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı, 2 kilo 646 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada İskenderun Dumlupınar ve Gültepe mahallesinde 3 adres tespit etti. Polis tespit edilen adresler de ve belirlenen 1 otomobilde arama yaptı. Aramada 2 kilo 646 gram esrar, 70 gram metamfetamin, 70 adet captagon, 10 gram kokain, sentetik kannobinoid ve kenevir tohumu ele geçirildi.Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınacak olan şüphelilerin adliyeye sevk edileceği bildirildi.