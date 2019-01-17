Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda Antakya, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve arabalarında yapılan aramalarda 814,30 gram takoz esrar, 24,58 gram kubar esrar, 8 adet ecstasy hap, 1 adet captagon, 1 gram metamfetamin ve 2,5 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheliler, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçlarından Hatay Adliyesine sevk edildi.