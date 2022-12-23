Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 10 ayrı adrese yapılan uyuşturucu operasyonlarında, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince belirlenen 10 adrese Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen arama kararına istinaden operasyon yapıldı.

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda yapılan aramada; 423,7 gram metamfetamin, 163,1 gram esrar, 1 adet hassas terazi, ruhsatsız 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet muşta, 17 adet fişek, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 410 bin 450 lira para, 7 adet altın bilezik, 5 adet altın bileklik, 3 adet altın yüzük ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Y.B., M.A., M.C., C.E., E.G., A.A., F.Ş. ile F.S. adlı şahıslar adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.