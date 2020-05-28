İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Belen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibe aldıkları Suriye uyruklu A.D. ve B.M. isimli şahısların bulunduğu otomobili, Belen ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu. Araç içerisinde dedektör köpekle yapılan aramada arka tampon altına gizlenmiş 41 parça halinde 8 kilo 650 gram takoz esrar ele geçirildi.


Suriye uyruklu 2 kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.