İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki ikamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki ikamette yapılan aramada esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Alınan bilgiye göre, İskenderun ve Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte gerçekleştirdiği operasyonda Dörtyol ilçesinin Kışlalar Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Bir ikamette yapılan aramada iki parça halinde 5 gram esrar, şüphelinin aracında yapılan aramada ise bir adet pompalı tüfek ve tüfeğe ait 5 adet fişek ele geçirilirken, M.Ü gözaltına alındı.


Ayrıca M.S isimli şahsın ikametinde yapılan arama da ise dört parça halinde 66 gram esrar ele geçirildi ve şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.