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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ve ticaretini engelleme çalışmaları kapsamında, Sutaşı Mahallesinde bulunan E.C isimli şahsın evine operasyon düzenlendi.


Yapılan aramada 2 kök Hint keneviri, 9 adet Captagon hap ve 693.95 gram kuru kubar esrar ele geçirdi.


Olayla ilgili E.C gözaltına alındı.

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