İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilo esrar ve 100 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Hatay'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilo esrar ve 100 bin adet Captagon hap ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 218 kilo 850 gram takoz esrar, 100 bin adet Captagon hap ele geçirildi.


Olayla ilgili yabancı uyruklu Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.