Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez Defne ilçesinde 5 kilogram esrar ve 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ile birlikte kenevir ekim alanlarının tespitine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda Defne ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde tespit edilen 4 ayrı tarlada boyları yaklaşık 100 ile 200 santimetre arasında değişen ve 44 kilogram esrar maddesi elde edilecek miktarda hasada hazır 2 bin 200 kök kenevir bitkisi ile 5 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.