İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesinde 2 bin 485 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesinde 2 bin 485 adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi.


Hatay Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik olarak yapılan çalışmalarda, 2 bin 485 adet captagon hap ele geçirildi.


Bu arada, kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmada, bir şüphelinin evinde 29 kök kenevir bitkisi ve 67 gram esrar ele geçirildi.


Her iki olayla ilgili C.K. S.Y ve T.B isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.