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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Tutlubahçe Mahallesi'nde bulunan boş arazinin çeşitli yerlerinde toprağa ekili vaziyette boyları değişik uzunlukta toplam 10 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Yapılan araştırmalarda ekimi yapan kişilerin M.K. ve M.K. olduğu, yakalanmalarına çalışıldığı bildirildi.

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