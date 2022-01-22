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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi, 2 kişi gözaltına alındı.


Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Antakya General Şükrü Mahallesinde bulunan bir iş yerinde yapılan aramada 54,36 gram takoz esrar, 29,23 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet puyp ele geçirildi.


Olayla ilgili gözaltına alınan N.D. ve İ.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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