Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 209 gram esrar, 2 bin 150 adet captagon, 10 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü uyuşturucu, uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Ulucami Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenleyen ekipler, 209 gram esrar, 2 bin 150 adet Captagon, 10 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirdi.

Şüpheliler B.S. ile S.D. gözaltına alındı.