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Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın Defne ilçesinde 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Hatay'ın Defne ilçesinde 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Samankaya Mahallesinde bir ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 400 gram kubar esrar maddesi, 9 kök boyları 200-400 cm uzunluğunda kenevir bitkisi ele geçirildi.


Şüpheli İ.S. gözaltına alındı.

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