Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da 498,46 gram metamfetamin, 15,66 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da 498,46 gram metamfetamin, 15,66 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. E.D.'nin Antakya Narlıca Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada 498,46 gram metamfetamin, 15,66 gram kubar esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak E.D. hakkında adli işlem yapıldı.