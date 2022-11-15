Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Payas ilçesinde 2 kişinin çantasından 1650 adet captagon hap, 2 kilo 450 gram takoz esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmada Payas Kültür Mahallesi'nde şüphe üzerine yaya olarak M.V.K. ile S.E.'nin yapılan üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 1650 adet captagon adlı uyuşturucu hap, 2 kilo 450 gram takoz esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

2 şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.