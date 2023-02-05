Hatay'da uyuşturucu operasyonu

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Antakya ilçesine bağlı Ekinci Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Tonaj" ile adreste yaptığı aramada 1 kilo esrar, 70 gram toz esrar, 470 gram tütün esrar karışımı, 55 gram kenevir tohumu, 9 uyuşturucu hap, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 9 kök kenevir ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Operasyonda A.C. gözaltına alındı.