İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Hatay’ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2’si tutuklandı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışma sonucunda, Altınözü ilçesinde bir otomobil ile Antakya istikametine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.


Takibe alınan araca jandarma ekiplerince "dur" ikazında bulunuldu ancak otomobil durmadı. Yaşanan kovalama sonucu Bozhöyük mevkiinde araç içerisinden siyah poşet atıldığı görüldü. Narlıca polis noktasında durdurulan otomobilin içerisinden atılan poşette 563 gram metamfetamin ele geçirildi.


Araçta bulunan A.R.M. ve T.Y. ile Suriye uyruklu A.W. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.R.M. ve T.Y. tutuklandı, A.W. serbest bırakıldı.

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