Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünce 350'si özel harekatçı 800 polisin katılımı ile gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 23 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması ile İskenderun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 23 şüpheliden 21'i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.