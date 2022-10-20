İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Hatay’ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Yayladağı ve Samandağ ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


Hatay İl Jandarma Komutanlığı'nın Kaçakçılık ile mücadelesi çerçevesinde yapılan çalışma neticesinde Yayladağı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Samandağ İlçe Jandarma Komutanlığı'nın ortak yürüttüğü operasyonda Turfanda Mahallesi ve Gözene Mahallesinde 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi.


Şüpheli şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramada toplam 7 kilo 153 gram kubar esrar, 728 kök kenevir bitkisi ve 84 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.


4 şüpheli gözaltına alındı.

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