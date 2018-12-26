Hatay'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 14 gözaltı

Hatay'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yürütülen yaklaşık 4 aylık teknik takip ve çalışmaların ardından operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si kadın 14 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar emniyetteki işlem ve sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.