Hatay'da uyuşturucu taciri 2 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik İskenderun'da belirlenen 2 adreste arama yaptı. Şüphelilerden M.Ö.'nün Buluttepe Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan aramada, 6 gram skunk, 2 kök hint keneviri, 24 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bir diğer şüpheli H.Y'nin Piri Reis Mahallesinde bulunan ikametinde yapılan aramada ise 5 gram esrar, 22 gram metamfetamin, 1 adet captagon, 3 adet sentetik ecza ile 1 adet hassas terazi bulundu.

Polis tarafından 2 şüpheli de gözaltına alınarak ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli işlem başlatıldı