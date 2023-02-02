Hatay'da uyuşturucu taciri yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 148 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir adres belirlenerek arama yapıldı. Aramada 148 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi, şüpheli V.A. gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.