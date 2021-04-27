Hatay'da uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu

Hatay'ın ?Arsuz ilçesinde bir evinin bahçesinde 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Akçalı Mahallesinde ikamet eden C.G. isimli şahsın evinin bahçesinde kenevir ektiği bilgisi üzerine arama yapıldı. Jandarma Suç Araştırma Timlerinin yaptığı aramada evin bahçesinde boyları 30 ile 80 cm arasında değişen 174 kök Hint keneviri bitkisi ile 115 litre boğma olarak tabir edilen kaçak rakı ele geçirildi.

Şüpheli C.G. gözaltına alındı.