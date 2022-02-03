Hatay'da uyuşturucu ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

Hatay'ın Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan Bilgiye göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kırıkhan ve Hassa ilçelerinde icra edilen faaliyet esnasında sigara ve uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıldığı bilgisini aldı.

Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı dedektifleri JASAT ile Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğünün uyuşturucu madde arama köpeği "Volta" ve "Kobra" ile birlikte yapılan operasyon sonucunda Kırıkhan ilçe merkezinde ikamet eden A.Y. ile M.Y. isimli şahısların evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 12 adet fişek, 1 adet muşta, 1 adet hassas terazi, 70 adet Captagon hap, 5 gram metamfetamin ve 1 gram kubar esrar maddesi ile Akbez Mahallesinde icra edilen yol kontrol noktasında yakalanan N.Y. isimli şahsa ait eşya içerisinde, bin 340 paket kaçak sigara ile 21 adet 100 cl'lik kaçak viski ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.Y. isimli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, A.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler ile ilgili adli işlemlere başlatıldı.