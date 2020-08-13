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Hatay'da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi

Hatay’ın Antakya ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu madde, tabanca ve tüfek ele geçirildi.


Antakya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçeye bağlı Odabaşı Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonda, 3 saksı kenevir, bir miktar metamfetamin, bir miktar kubar esrar, 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet tek kırma tüfek, 1 adet otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyon sonrası ev sahibi M.A.C.'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

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