Hatay'da uzun balina heyecanı

Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 2 uzun balina amatör balıkçılar tarafından görüntülendi.

Arsuz ilçesinde Gökmeydan sahilinde bindikleri tekne ile denize açılan amatör balıkçılar, kıyıya yakın bölgede 2 adet cinsi uzun balina (Balaenoptera physalus) ile karşılaştılar. O anları cep telefonları ile kayda alan amatör balıkçılar heyecanı ve şaşkınlıkları konuşmalarına da yansıdı.

Sakin tavırları ile bir süre balıkçı teknelerine eşlik eden balinalar, yollarına devam ederek gözden kayboldular.