Hatay'da virajı alamayan otomobil park halindeki araçlara çarptı: 3 yaralı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde virajı alamayan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralıların yakınları basın mensuplarını ve sağlık çalışanlarını tehdit edip hakarette bulunurken, sağlık çalışanları şahıstan şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde seyir halindeki S.Ç. idaresindeki 31 ADU 364 plakalı otomobil, virajı alamayıp park halindeki otomobillere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ve bir yaya yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza yerinde bulunan otomobil sürücüsünün yakınları gazetecileri tehdit ederek görüntü çekmelerini engellemeye çalışırken, kazada yaralanan sürücünün yanındaki kişinin yakınları ise hastanede ambulans görevlilerine hareket ederek tehditte bulundu. Ambulanstaki sağlık çalışanları bunun üzerine beyaz kod verdi. Hastayı hastaneye sevk eden sağlık çalışanları, daha sonra karakola gidip hakaret eden kişiden şikayetçi oldu.