İhlas Haber Ajansı

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Hatay'da yağ fabrikasının buhar kazanı patladı: 2 işçi yaralı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir yağ fabrikasının buhar kazanının patlaması sonucu 2 işçi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Kırıkhan- Hassa çevre yolunda bulunan bir yağ fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın buhar kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle 2 işçi yaralandı. Fabrika çalışanları durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, patlamanın meydana geldiği yerde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.


Sağlık ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırdı.


İtfaiye ekibi patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.

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