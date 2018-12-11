Hatay'da yağış sonrası kaygan zeminde zincirleme kaza

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da sağanak yağış sonrası kayganlaşan karayolunda 4 aracın birbirine girdiği kazada, 1 kişi yaralandı.

Antakya Çevreyolu Ekinci mevkisinde meydana gelen kazada, Emine Süt'ün kullandığı 31 SU 545 plakalı otomobil, önünde seyrederken yoğun trafik nedeniyle yavaşlayan Serdar Yıldız yönetimindeki 20 BK 058 plakalı otomobile çarptı. Hemen arkalarından gelen Nurettin Yıldırım idaresindeki 06 BBG 283 plakalı otomobil ve Mehmet Yüzgülen'in kullandığı 31 ABK 428 plakalı otomobil de kaygan zemin nedeniyle duramayarak önlerindeki otomobillere çarptı. Kazada araçlardan birinde bulunan M.M. yaralandı. Antakya Devlet Hastanesine kaldırılan M.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.