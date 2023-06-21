Hatay'da yağma ve öldürmeye teşebbüs suçuna karışan şüpheli tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kasten öldürmeye teşebbüs suçlaması ile yakalanan şüpheli şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler İskenderun'da iki hafta önce meydana gelen yağma ve kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelilerinden İ.D'yi tespit etti. Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlenerek yakalandı.

Emniyete götürülen şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.